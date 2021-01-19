Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:40 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края 19 января в доме-интернате для престарелых и инвалидов получила ожоги кожи до 90% 76-летняя женщина. Впоследствии она скончалась в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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По предварительной версии, причиной возгорания стал матрац с подогревом, на котором спала постоялица.

Возбуждено уголовное дело, допрашиваются сотрудники и проживающие в интернате.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Боровский Тюменской области 9 января сгорел частный дом престарелых. В результате пожара погибли семь человек. За последнее время это уже четвертый пожар в частных домах престарелых, так, в Москве, Московской области и Башкирии также горели частные дома престарелых в 2020 году. В общей сложности погибли более 30 человек, десятки пострадали.