Токио, , 09:21 — REGNUM Более б0 человек погибли при расчистке заваленных снегом домов в северных районах Японии. Об этом 19 января сообщил на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», — сказал Акаба.

При этом он уточнил, что данное число жертв превысило количество погибших по этой же причине зимой 2017−2018 годов, когда был установлен предыдущий печальный рекорд.

В то же время, известно, что большинство погибших при уборке снега — это пожилые люди, которые падали с крыш или погибали под снежными завалами.

Отметим, на японских островах Хонсю и Хоккайдо с декабря прошлого года не прекращаются мощные снегопады, которые вызывали перебои в движении транспорта и нарушали работу коммунального хозяйства.