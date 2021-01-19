Чита, , 08:52 — REGNUM В Забайкалье заканчивается рассмотрение уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню при смене караула. Обвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова государственного обвинителя.

Сегодня, 19 января, начались прения сторон.

Ранее отмечалось, что подсудимому грозит пожизненное заключение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года в ЗАТО Горный солдат-срочник Шамсутдинов хладнокровно расстрелял своих сослуживцев. В результате погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело ранены. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

В конце декабря 2020 года присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

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