Джакарта, , 08:50 — REGNUM Поисково-спасательная операция на месте крушения лайнера Sriwijaya Air в Индонезии осложняется плохими погодными условиями, сообщает Detik.

«Сегодня погодные условия очень неблагоприятные», — заявили в штабе поисково-спасательной операции.

Высота волн достигает 1,5−2,5 метров. Это означает, что погружаться в воду очень рискованно, поэтому все водолазы находятся на корабле.

За всё время поисков совместной группе удалось обнаружить останки пассажиров лайнера, 60 фрагментов самолета и 55 крупных частей лайнера, а также бортовой самописец и корпус звукозаписывающего устройства.

Поисково-спасательные операции продлена до 21 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полиции Индонезии удалось идентифицировать 29 жертв крушения лайнера.

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