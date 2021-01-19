Хоринский район, Бурятия, , 08:47 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии задержан 39-летний мужчина по подозрению в похищении ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, уголовное дело возбуждено по статье «похищение несовершеннолетнего с применением оружия».

Предварительно установлено, что похищенная девочка проживала вместе с отцом после развода родителей. Уехавшая в другой регион мать ребёнка подала в суд, чтобы забрать её себе. После чего вернулась в Бурятию с ранее судимым приятелем.

«На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а её друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону города Улан-Удэ», — отметили в следствии.

Далеко уехать похитители не успели — на въезде в Улан-Удэ их задержали сотрудники вневедомственной охраны по ориентировке. Девочку возвратили отцу, а у подозреваемого мужчины был изъят пневматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

В ходе допроса задержанный заявил, что организовала похищение его подруга.

«Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили. Я хотел таким образом заставить его думать по-другому», — отметил он.