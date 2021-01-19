Новосибирск, , 08:46 — REGNUM В Новосибирске по факту разбойного нападения на несовершеннолетнего в метрополитене возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что накануне днём, 18 января, в переходе метрополитена станции метро «Площадь Маркса» в Ленинском районе Новосибирска 17-летний подросток вместе со своим 18-летним знакомым подошли к незнакомому несовершеннолетнему и, угрожая ножом, забрали мобильный телефон. Их задержали при попытке сбыть похищенный телефон в торговом киоске перехода.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемые уже дали признательные показания.