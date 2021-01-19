Чита, , 08:44 — REGNUM Прокурор попросил суд назначить солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, 25 лет лишения свободы. Заседание суда проходит 19 января во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите.

«Наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал государственный обвинитель в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года при смене караула в ЗАТО Горный солдат-срочник взял автомат и устроил кровавую бойню. В результате погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело ранены.

В конце декабря 2020 года присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Сам подсудимый вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Позднее он написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

Читайте также: Шамсутдинов назвал причины расстрела своих сослуживцев в Забайкалье