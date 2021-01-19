Джакарта, , 08:34 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии, выпустил горячее облако на высоту 500 метров, сообщает CNN Indonesia.

В центре исследований геологических катастроф заявили, что горячее облако зафиксировано на сейсмограмме 19 января 2021 года в 02:27 по местному времени. Длительность извержения составила 209 секунд.

Горячие облака распространились на 1,8 км.

Специалисты отмечают высокую активность вулкана Мерапи.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 50 метров.

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