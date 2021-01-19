Чита, , 08:12 — REGNUM Настоящие крещенские морозы переживают сейчас жители Забайкалья. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае ожидается неустойчивая погода с крайне неоднородным распределением температуры по территории края: от — 10 °C до — 43 °C.

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По северной половине сохранится умеренно-морозная погода с минимальными температурами — 34,-39°С, при прояснении до — 43 °C, днем — 21,-26°С. По остальным районам преобладающая ночная температура будет — 23,-28°С, в начале недели при прояснении — 28,-33°С, во второй половине недели по западным, южным и центральным районам — 17,-22°С.Температура днем — 13,-18°С, 20−24 января по южной половине края ожидается повышение до — 6,-11°С.

19−20 января снег пройдет местами по западной половине, 24−25 января — при прохождении циклона с фронтальными разделами в большинстве районов края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от купаний в период празднования Крещения.

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