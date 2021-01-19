Брюссель, , 08:04 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде на севере Бельгии, передает телеканал RTBF.

Инцидент произошел в коммуне Ангиен. Водитель автомобиля решил проехать на запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Жертвами столкновения стали лица, находившиеся в этой машине. По факту случившегося проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года при столкновении автомобиля и пассажирского поезд на Ямале погиб один человек.

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