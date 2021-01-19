Петропавловск-Камчатский, , 08:05 — REGNUM Улицы поселка Козыревск Усть-Камчатского муниципального района в результате извержения вулкана Ключевской покрыло пеплом. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что вечером 18 января произошло резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания, что вызвало мощный выброс пепла над вулканом.

«В результате явления было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла в посёлке Козыревске Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате произошедшего угроза населению отсутствует и продолжения выпадения пепла нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии заявили, что вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра, выбросил столб пепла высотой 500 метров.