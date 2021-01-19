Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В Новосибирске организована прокурорская проверка после пожара в гаражном кооперативе в Дзержинском районе, в котором погибли люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

«По предварительным данным, при пожаре погибли четыре человека, находившиеся в помещении. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров и прокурор района Алексей Слученко», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что по факту гибели людей проводится проверка, результаты взяты на контроль. Также ведомство проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня утром, 19 января, в Новосибирске в результате пожара в гаражном комплексе на правобережье погибли четыре человека.

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