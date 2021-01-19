Чита, , 07:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 31 859 человек, причём 218 из них обнаружили за последние сутки. За это время причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек.

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Общее число жертв нового вируса составляет уже 599. Из общего количества пациентов моногоспиталей 91 (-12 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 44 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 29 298 пациентов (+276 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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