Иркутск, , 07:30 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий: 19 января днём по области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по региону.

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»При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах», — напоминают спасатели.

Температура воздуха в Иркутске сейчас составляет — 9 °C, но уже к ночи столбик термометра опустится до — 27 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала в первых числах января 2021 г.

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