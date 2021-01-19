Иркутск, , 07:11 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1548 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 19 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 45 780 человек (+260 за последние сутки). Госпитализированы 2587 пациентов (-61 за последние сутки). Выздоровели 40 142 пациента (+256 за последние сутки).

Ещё 198 жителей Приангарья с коронавирусом (+1 за последние сутки) скончались не от COVID-19.

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