Буэнос-Айрес, , 07:10 — REGNUM Частичное отключение электроснабжения и панику среди местного населения спровоцировало сильное землетрясение в аргентинской провинции Сан-Хуан на западе страны, сообщает издание Tiempo de San Juan.

Из-за подземных толчков у автомобилей срабатывала сигнализация, а жители начали спешно покидать свои дома. По уточненным сведениям, магнитуда землетрясения составила 6,5. После произошли повторные толчки с магнитудой 4,4. Их эпицентр находился в городе Медиа Агуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Индонезии произошла серий землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 6,2. В результате погибли не менее 84 человек.

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