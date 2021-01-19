Сурат, , 07:05 — REGNUM В индийском штате Гуджарат под колёсами грузовика в ночь на 19 января погибли не менее 15 человек, заночевавших на обочине шоссе. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, трагедия произошла с группой рабочих из района Бансвада в Раджастане, которые направлялись на заработки в город Сурат. Примерно в 60 км от города на спящих около проезжей части людей наехал грузовой автомобиль, водитель которого потерял управление после столкновения с трактором. На месте происшествия погибли 12 человек и восемь получили серьёзные ранения. Трое из числа пострадавших умерли уже в больнице.

«Грузовик столкнулся с трактором, загруженным сахарным тростником, после чего водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством и проехал по тротуару, где спали рабочие», — приводит телеканал слова заместителя начальника полиции Камреджского отделения Сурата Джадеджа.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего.