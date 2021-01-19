Буэнос-Айрес, , 06:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,6 зафиксированы в провинции Сан-Хуан на западе Аргентине. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 36 км к юго-западу от департамента Посито. Его очаг залегал на глубине 11 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января были зарегистрированы подземные толчки на территории Алданского района Якутии.

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