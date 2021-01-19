Южно-Сахалинск, , 05:12 — REGNUM На Сахалине после падения пятилетней девочки в открытый люк канализационного колодца последовали увольнения и выговоры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«Все виновные в случившемся накануне инциденте с пятилетней девочкой в Южно-Сахалинске должны быть строго наказаны», — подчеркнул губернатор области Валерий Лимаренко.

Канализационный колодец, в который упала девочка, находится в зоне ответственности МКП «Городской водоканал». Известно, что последний раз сотрудники предприятия проводили работы с этим люком 26 декабря.

«Директору и главному инженеру предприятия объявлены выговоры. Руководитель соответствующего участка будет уволен», — уточнили в правительстве Сахалина.

В островном регионе по поручению губернатора проверили все канализационные люки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске пропавшую без вести пятилетнюю девочку нашли живой в канализационном колодце. Следственное управление СКР по области возбудило уголовное дело.