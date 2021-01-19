Благовещенск, , 04:33 — REGNUM В Благовещенске ночью 19 января произошёл пожар в жилом двухэтажном доме барачного типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Амурской области.

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К моменту прибытия на место происшествия пожарных расчётов горела квартира на втором этаже и вся кровля жилого барака. 15 человек эвакуировались самостоятельно. Женщину и дво детей спасла газодымозащитная служба. Ещё одного человека спасти не удалось. На месте пожара обнаружен труп, личность в настоящее время устанавливается. В тушении пожара принимали участие 29 человек и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области днём 18 января в частном жилом доме при пожаре погибли двое малолетних детей.