Олёкминск, Якутия, , 03:13 — REGNUM В селе Урицкое Олекминского района 18 января обнаружили тело главы Степана Иванова. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

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Известно, что Степан Иванов отрабатывал второй срок в должности сельского главы, был уважаем, нареканий не имел.

«Степан был человеком скромным, немногословным, если и говорил, то всегда по делу, при этом отличался трудолюбием, специалистом был грамотным, эрудированным. Население его поддерживало. Работал хорошо, никаких нареканий к нему не было. Его коллеги рассказали, что вчера они ждали санитарный рейс, выполняли, как обычно, свои обязанности, Степан был в хорошем настроении, как раз был день рождения его ребёнка. Ничто не предвещало такой трагедии», — рассказал News.Ykt.Ru глава Олекминского района Николай Харбин.

Умершему было 36 лет.

На место происшествия выехали следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту убийства трех человек в Татарии возбудили уголовное дело. Трагедия произошла ночью 7 января в Казани.