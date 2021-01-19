Дамаск, , 01:53 — REGNUM Аварийную посадку на северо-востоке Сирии совершил вертолет международной коалиции во главе с США. Об этом 18 января сообщил официальный представитель коалиции Уэйн Маротто на своей странице в Twitter.

Воздушное судно проводило плановый полет. Маротто отметил, что аварийная ситуация никак не связана с действиями сторонних военных и, по предварительной версии, вызвана техническими проблемами. В результате инцидента никто из участников коалиции не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря военная базы США, находящаяся недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетной атаке.

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