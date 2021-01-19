Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 01:39 — REGNUM Спасатели нашли живыми четверых человек, которые не выходили на связь в Домбае Карачаево-Черкесии после схода лавины. Об этом 19 января сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян.

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

«Ранее четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены», — сказал он в видеообращении на странице ведомства в Instagram.

Шахбазян добавил, что к настоящему моменту завершён обход гостиниц в Домбае, все постояльцы находятся в гостиничных номерах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января на горнолыжном курорте «Домбай» произошел сход лавины. По словам одного из участников поисковых работ, лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

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