Берн, , 22:39 — REGNUM Десять лыжников оказались в зоне схода снежной лавины на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, сообщает 18 января полиция кантона Вале.

По данным правоохранителей, один из лыжников, гражданин Британии, погиб, еще один человек получил травмы.

«В понедельник, 18 января 2021 года, лавина над Вербье унесла со склонов десять лыжников. Один человек погиб, еще один был травмирован. Остальные лыжники не пострадали», — указано в сообщении швейцарской полиции.

Местная прокуратура проводит расследование по факту происшествия.

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