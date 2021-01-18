Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Избранный вице-президент США Камала Харрис в понедельник, 18 января, официально сложила с себя полномочия сенатора, передаёт The Washington Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

По информации издания, об уходе с поста Харрис уведомила в письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

«Хочу поблагодарить жителей Калифорнии за предоставленную мне честь служить им в Сенате последние четыре года», — отметила он.

Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис должна состояться 20 января в Вашингтоне.