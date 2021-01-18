Саранск, , 19:19 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет») в отношении воспитательницы одного из детских садов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Суд пришел к следующему выводу: ребёнок получил травму на батуте из-за того, что отсутствовала страховая поддержка и не было рядом ударопоглощающего покрытия.

Воспитатель получила наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с аналогичным испытательным сроком и запретом заниматься педагогической деятельностью на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в спортивном зале детского сада в Саранске 4-летний мальчик упал с батута. В результате он получил закрытый перелом правой плечевой кости, что было квалифицировано как вред здоровью средней степени тяжести.