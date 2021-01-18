Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Неподалёку от Капитолия (Вашингтон) произошёл пожар, сообщили 18 января в пожарной службе американской полиции.

Пожар, как отмечается, произошёл за пределами парламентского комплекса, где находится Конгресс. К настоящему времени возгорание ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее часть парламентского комплекса на Капитолии была эвакуирована из-за задымления. Входы и выходы в здание были закрыты из-за внешней угрозы.

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