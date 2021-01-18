Вашингтон, 18 января 2021, 18:41 — REGNUM Все входы в Капитолий (Вашингтон) перекрыли из-за внешней угрозы безопасности, сообщает 18 января Reuters.
По данным NBC News, часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована. Над зданием Капитолия видны клубы дыма.
Напомним, в здании Капитолия находится американский парламент — Конгресс. 6 января 2021 г. на здание было совершено нападение сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
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