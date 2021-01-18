Белогорск, Крым, , 18:01 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершило следствие по уголовному делу в отношении главы фермерского хозяйства, обвиняемого в похищении подростка и использовании его труда, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, днём 22 мая 2020 года нетрезвый обвиняемый проезжал мимо полей своего фермерского хозяйства близ села Емельяновка Белогорского района и увидел 15-летнего подростка с металлоискателем. Мужчина, угрожая мальчику ножом, заставил его сесть в машину, отнял мобильный телефон и отвез по месту жительства его тети, у которой он гостил на каникулах. Не выпуская ребенка из машины, мужчина потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей. В телефонных разговорах с родителями мальчика злоумышленник требовал выкуп в два миллиона рублей. После этого мужчина отвез ребенка на территорию сельхозбазы, где незаконно удерживал его и заставлял работать.

Фермер был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. Он заключен судом под стражу. Уголовное дело в отношении него направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.