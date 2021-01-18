Тюмень, , 17:36 — REGNUM В Тюменской области днём 18 января в частном жилом доме при пожаре погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пламя

Трагедия произошла на улице Привокзальной поселка Богандинского. Пожарным удалось вынести еле живых детей из дома. Но реанимационные мероприятия и усилия врачей оказались тщетными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

В ходе следствия будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей, а также дана юридическая оценка лицам, виновным в случившемся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2020 года в деревне Петелино Тюменской области из-за неисправной печи в частном доме погибли трое детей.