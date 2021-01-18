Вологда, , 17:27 — REGNUM В Вологде несколько жилых домов и детский сад остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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В мэрии сообщили, что из-за перераспределения нагрузки на теплосетях в Южном микрорайоне и центре Вологды возможно незначительное остывание батарей и понижение температуры горячей воды. Часть домов перевели на временную схему теплоснабжения.

Ожидается, что восстановительные работы продлятся до следующего дня, тепло в домах появится не раньше 10:00 мск 19 января.

Добавим, что в настоящее время в Вологде от — 13 до — 15 градусов.