Москва, 18 января 2021, 17:03 — REGNUM Бразильский футболист «Спартака» Лукас Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом 18 января сообщает пресс-служба клуба.
«Айртон вернулся к тренировкам в общей группе», — сообщили в клубе.
Отмечается также, что чешский полузащитник Алекс Крал продолжает заниматься индивидуально. В клубе не стали уточнять сроки его возвращения к тренировкам с командой.
30 января «Спартак» проведёт первый товарищеский матч на сборах. Его соперником станет узбекский «Пахтакор».