Москва, , 17:03 — REGNUM Бразильский футболист «Спартака» Лукас Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом 18 января сообщает пресс-служба клуба.

«Айртон вернулся к тренировкам в общей группе», — сообщили в клубе.

Отмечается также, что чешский полузащитник Алекс Крал продолжает заниматься индивидуально. В клубе не стали уточнять сроки его возвращения к тренировкам с командой.

30 января «Спартак» проведёт первый товарищеский матч на сборах. Его соперником станет узбекский «Пахтакор».