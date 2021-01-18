Иваново, , 16:56 — REGNUM Проверку по факту заболевания воспитанников двух детских садов в Иваново проводит прокуратура, сообщили в пресс-службе регионального ведомства 18 января.

«По поручению прокуратуры области прокуратурами Ленинского и Октябрьского районов г. Иваново начата проверка по размещенной в сети «Интернет» информации о заболевании воспитанников детских садов № 2 и № 186 областного центра», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании в деятельности указанных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что у 17 воспитанников детсада №186 Иваново выявлены признаки кишечного расстройства.

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