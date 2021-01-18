Буйнакск, Дагестан, , 16:41 — REGNUM Исполняющий обязанности директора «Буйнакскводоканала» задержан правоохранителями по факту массового отравления питьевой водой нескольких сотен жителей Буйнакска, сообщает 18 января официальный сайт СК РФ.

По данным следователей СК, Абдулвагаб Шарипов, с 8 октября 2020 года исполняющий обязанности директора «Буйнакскводоканала», некачественным выполнением своих обязанностей по снабжению питьевой водой жителей города спровоцировал их массовое заболевание острой кишечной инфекцией.

«В настоящее время Шарипов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января в Буйнакске с признаками пищевого отравления обратились к медикам более 300 человек, в том числе 239 детей.

Расследование по данному факту продолжается.

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