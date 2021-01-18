Село Ворсино, Калужская область, , 17:03 — REGNUM В многоквартирном доме села Ворсино Боровского района после тушения пожара были обнаружены обгоревшие мужские останки, сообщили 18 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, погибшим является местный житель 1968 года рождения., проживавший в одной из квартир сгоревшего дома. Причина пожара устанавливается.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение.

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