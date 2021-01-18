Жуковский, Московская область, , 16:24 — REGNUM Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в подмосковном аэропорту «Жуковский», сообщает 18 января РИА Новости с ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По утверждению источника, нештатная ситуация произошла в ходе испытаний. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются,

«В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21−300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются», — цитирует агентство слова источника.

Подчеркивается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта, так как произошло в ходе плановых испытательных мероприятий.

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