Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюменской области школьный автобус 18 января столкнулся с «Кадиллаком». Пострадал водитель иномарки, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Школьный автобус Чикчинской средней школы, перевозивший 17 первоклассников, столкнулся с «Кадиллаком» в деревне Якуши Тюменского района. От столкновения с иномаркой автобус отбросило на столб, автомобиль — на забор. Пострадал 38-летний водитель «Кадиллака», который был госпитализирован.

Отмечается, что дети не пострадали, так как все были пристёгнуты ремнями безопасности.