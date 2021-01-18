Сальский район, Ростовская область, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области арестована жительница села Сандата Сальского района, которая подозревается в убийстве своего новорождённого внука. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СКР 18 января.

Как полагают следователи, трагедия произошла 4 января 2021 года. В этот день 47-летняя женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем бабушка утопила новорождённого в ведре с водой и захоронила младенца на заднем дворе своего дома.

В содеянном подозреваемая созналась. Возбуждено уголовное дело.