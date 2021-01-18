Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Столкновение двух иномарок во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате которого один из автомобилей влетел в толпу пешеходов на трамвайных путях, попало в поле зрения видеокамеры наружного наблюдения.

«Известия» опубликовали видеозапись с камеры, на ней видно как белый легковой автомобиль врезается в стоящих на трамвайных путях в ожидании зеленого сигнала светофора людей.

Напомним, ДТП произошло 18 января около 13:00 часов на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате столкновения автомобилей Hyundai Solaris и Volkswagen Jetta, последняя иномарка вылетела на тротуар, где совершила наезд на пешеходов.

«В результате дорожной аварии три человека получили травмы: двое пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одного (женщины 1949 года рождения) оценено медиками как тяжелое», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту дорожной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видеозапись: Телеканал «78»

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