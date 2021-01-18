Черновцы, Украина, , 16:05 — REGNUM В Черновицкой области Украины несколько дорог перекрыты людьми, протестующими против высоких тарифов на газ. Об этом сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции области.

«Полицейские зафиксировали перекрытия движения транспорта местными жителями в сёлах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршевцы и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане, таким образом, выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги», — сказано в сообщении.

Как сообщается, полицейские охраняют правопорядок, а также отводят автомобили от заблокированных дорог, направляя их в объезд.

Напомним, ранее правительство Украины приняло решение снизить цену на газ для населения до конца отопительного сезона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Полтавы заблокировали трассу Киев — Харьков. Люди требуют, чтобы населению страны продавали газ украинской добычи по местным, а не мировым ценам.

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