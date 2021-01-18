Самара, , 16:02 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял под контроль ситуацию в поселке, в котором произошли сразу две аварии на теплосетях. Об этом 18 января сообщает пресс-служба информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве области.

По словам главы Сызранского района Виктории Кузнецовой, в посёлке Варламово одна за другой произошли две аварии. Первую аварию рабочие быстро устранили, но когда они начали заполнять систему, произошёл второй порыв: это случилось вечером 17 января. В результате без тепла остались девять домов, в которых расположены порядка 200 квартир.

Кузнецова отметила, что ситуацию осложнила труба, которая оказалась не ремонтнопригодной.

Сообщается, что в настоящий момент рабочие выполняют заключительный этап аварийно-восстановительных работ. Они планируют его завершить в 15:00 часов. Еще около трех часов потребуется на полное заполнение системы.

Всем жителям готовы представить обогреватели, пока с такой просьбой к властям района никто не обращался, отметила Кузнецова.

Азаров поручил главе района держать на контроле устранение последствий аварии и процесс подключения домов.

«Министерство ЖКХ готово во всем вам помогать. О подключении домов доложите мне лично», — подчеркнул он.

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