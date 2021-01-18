Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в полицию на мошенника, которому она перечислила крупную сумму денег, чтобы аннулировать несуществующий кредит. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

27-летняя нижегородка рассказала правоохранителям о том, что в январе 2021 года на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Мошенник смог убедить женщину, что по ее банковскому счету якобы произошла сомнительная операция, ходе которой был незаконным образом оформлен денежный заем.

Под предлогом отмены несанкционированной банковской операции злоумышленник вынудил гражданку оформить реальный кредит на сумму 400 тысяч рублей и перевести их на «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если преступника удастся вычислить и задержать, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.