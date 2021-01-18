Черкесск, , 15:42 — REGNUM Спасатели извлекли из снега женщину, пострадавшую в результате схода лавины в районе горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщает 18 января телеграм-канал Mush.

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

Пострадавшей оказалась посетительница гостиницы Altaroom на горнолыжном курорте Домбй. Спасатели вернули женщину в гостиничный номер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Карачаево-Черкесии в районе горнолыжного курорта Домбой сошла лавина. Под снегом остались вагончик проката лыжного снаряжения и кафе. В результате происшествия могли пострадать от четыре до 12 человек.

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