Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 15:45 — REGNUM Специальная техника прибыла в район схода снежной лавины в Карачаево-Черкесии, спасатели ищут под снегом людей. Об этом сообщают 18 января «Вести».

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По данным управления МЧС по региону, четыре человека пострадали при сходе лавины с горы Мусса-Ачитара в посёлке Домбай. По данным других источников, под снегом могут находиться до 12 или даже до 20 человек.

В МЧС сообщили, что на месте ЧП уже работают 50 человек, всего искать пострадавших будут 172 человека.

«Проводится наращивание группировки», — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.