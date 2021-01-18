Черкесск, , 15:34 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате схода снежной лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Таковы предварительные данные о последствиях ЧП, сообщают 18 января в оперативных службах.

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

«По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали», — приводит сообщение источника ТАСС.

Сошедшая лавина длиной 300 м, добавил он.

Лавина сошла на высоте 2700 м на горе Мусса-Ачитара, она накрыла горнолыжную трассу, в том числе пункт проката горнолыжного снаряжения и кафе. В кафе пострадавших нет, говорится в сообщении управления МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели работают на месте схода лавины. Под снегом, по предварительным данным, могли находиться до 12 человек.