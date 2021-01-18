Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 15:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии среди пострадавших при сходе лавины были дети. Их точное число пока не известно. Об этом пишет «Интерфакс».

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

Всего, по оценке очевидцев, под снегом могут находиться до 20 человек. В настоящее время их поиски ведутся силами спасателей и местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 18 января в Карачаево-Черкесии сошла лавина на трассе катания на вершине Мусса-Ачитара в поселке Домбай. Под снегом оказались несколько зданий, в том числе гостиница и пункт проката горнолыжного инвентаря. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, под лавиной могут быть погребенными от четырех до 12 человек.

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