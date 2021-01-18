Джакарта, , 15:31 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что число жертв землетрясения в Западном Сулавеси достигло 84 человек, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что легкие ранения получили 679 человек. Остальные 253 человека получили серьезные ранения в результате землетрясения.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. В общей сложности 19 435 человек эвакуировали. Состояние электросети в двух пострадавших районах Мамуджу и Маджене постепенно нормализуется.

Как сообщало ИА REGNUM, управление образования и культуры Индонезии провинции Западный Сулавеси отметило, что по меньшей мере 59 школ пострадали в результате землетрясения.

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