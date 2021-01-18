В Домбае поиски оказавшихся под лавиной людей ведут 170 человек
В работах по поиску людей, оказавшихся под лавиной в курортном поселке «Домбай» в Карачаево-Черкесии, участвуют около 170 человек. Среди них сотрудники МЧС, пожарно-спасательного гарнизона МЧС, местные жители и волонтеры, сообщили 18 января в пресс-службе спасательного ведомства.
В Домбае на месте схода лавины задействовали спецтехнику
Специальная техника прибыла в район схода снежной лавины в Карачаево-Черкесии, спасатели ищут под снегом людей. Об этом сообщают 18 января «Вести».
«Проводится наращивание группировки», — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.
В Домбае после схода лавины нашли женщину
В Карачаево-Черкесии удалось откопать одну из пострадавших при сходе лавины. Женщина жива и уже вернулась в номер гостиницы, передает телеграм-канал Mash.
В Карачаево-Черкесии после схода лавины спасли женщину
Спасатели извлекли из снега женщину, пострадавшую в результате схода лавины в районе горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщает 18 января телеграм-канал Mush.
16−17 января Краснодарский край накрыла непогода. Только за сутки 17 января в регионе выпала треть от среднемесячной нормы осадков — снегом завалило почти все районы региона.
Одного человека удалось откопать после схода лавины в КЧР. Постоялица гостиницы Altaroom оказалась под снегом, ее удалось оперативно спасти. Сейчас она в шоковом состоянии — уже вернулась в номер, сообщает Mash.
В Карачаево-Черкесии четыре человека могли пострадать при сходе лавины
Четыре человека пострадали в результате схода снежной лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Таковы предварительные данные о последствиях ЧП, сообщают 18 января в оперативных службах.
Среди накрытых лавиной в Карачаево-Черкесии были дети
В Карачаево-Черкесии среди пострадавших при сходе лавины были дети. Их точное число пока не известно. Об этом пишет «Интерфакс». Всего, по оценке очевидцев, под снегом могут находиться до 20 человек.
Лавиноопасно с 18 часов 18 января до 18 часов 21 января в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 м.
Лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии, спасатели ищут людей
По данным спасателей, под лавиной остались два вагончика проката горнолыжного снаряжения и кафе. Общее число находившихся в них людей может составлять от четырех до 12 человек. По данным ТАСС, сход лавины мог быть принудительным. В настоящее время ведутся поиски людей и обследование местности в районе схода лавины.
С 18 часов 18 января до 18 часов 21 января в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно, сообщает Гидрометцентр России.
По данным Гидрометцентра России, с 18:00 часов 18 января до 18:00 часов 19 января в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно.
На месте схода лавины задействовали спецтехнику, пока найти выживших или пострадавших не удаётся.
Напомним, накануне МЧС России сообщало, что 18 января 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе, на территории Карачаево-Черкесской Республики (очень сильный снег, метель, ветер с порывами 20−25 м/с).
В Карачаево-Черкесии в последние дни — с 14 января — из-за сильных снегопадов было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин на высоте свыше 2500 метров в горных районах.