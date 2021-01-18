В Карачаево-Черкесии сошла лавина в районе горы Мусса-Ачитара. Неизвестна судьба, по крайней мере, четверых человек, сообщает 18 января МЧС по региону.

По данным спасателей, под лавиной остались два вагончика проката горнолыжного снаряжения и кафе. Общее число находившихся в них людей может составлять от четырех до 12 человек. В настоящее время ведутся поиски людей и обследование местности в районе схода лавины.

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