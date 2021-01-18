Черкесск, , 15:20 — REGNUM Снежная лавина, сошедшая в районе Домбая в Карачаево-Черкессии, могла накрыть собой до 12 человек. Такое сообщение опубликовано 18 января в телеграм-канале МЧС России.

Сход лавины произошёл на горе Мусса-Ачитара в посёлке Домбай, где расположена горнолыжная трасса. Под снегом оказались два вагончика, где выдавали снаряжение, кроме того, повреждено кафе.

«По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели.