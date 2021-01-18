Найроби, , 15:15 — REGNUM В Вихиге задержали ученика средней школы, подозреваемого в нападении на школьного охранника в воскресенье, 17 января. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на сообщение полиции.

По версии следствия, ученик третьего класса из средней школы мальчиков Ньянгори начал драку с одноклассниками, и в потасовку вмешался охранник Уилли Муконамби.

18-летний школьник, согласно полицейским отчетам, повернулся к охраннику и несколько раз ударил его по голове палкой. Охранника доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался от полученных травм.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом и, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в убийстве.